Yıldız falınız

KOÇ:

Bugün, sevdiğiniz işleri yapmaktan yanasınız Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak, ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz. İnatçı yapınızı daha belirgin bir hale getirmekten hoşlanıyorsunuz. Bugün, olayların üstesinden gelebilecek yeterli enerjiye sahipsiniz. Liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanacaksınız.

BOĞA:

Hırslı bir yapıya sahip olduğunuz için, bugün kariyerinizle ilgili çalışmalara ağırlık vereceksiniz. Yalnız kalmayı denemeli ve kendinize toleranslı davranmalısınız. Düşüncelerinizi kendinize saklayarak çevrenizde gizemli bir hava estirmeniz, sizi daha da çekici kılacak Ailenizin kadınlarıyla iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız.

İKİZLER:

İletişim konusunda yaratıcılığınızı kullanacak ve çevrenizdeki kişileri kolayca ikna edeceksiniz. Bugün yaşlı kişilerle aranızda kuracağınız duygusal bağlantılarının, olumlu etkisiniz daha sonra göreceksiniz. Bazı tecrübelerin ortaya çıkaracağı kolaylıklara hayır dememelisiniz. Kendinizi teslim etmesini bilmiyorsunuz.

YENGEÇ:

Maddi konulara yaklaşım tarzınız dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız. Duygusal bağlarınızı canlı tutmanın size kazandırdığı avantajlardan yola çıkmanız, son derece olumlu gelişiyor. Partnerinizin itirazlarına aldırmamalısınız.

ASLAN:

Bugün, hiç beklemediğiniz konular veya beklemediğiniz arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmeler sizi strese sokabilir. Konuyu abartarak, kendinizi yıpratmayın. Satürn ve Merkür Oğlak ilerliyor ve tepe evinizde ki Uranüs size gerekli enerjiyi sağlarken, kariyerinizi tehlikeye atmamanız konusunda sizi uyarıyor.

BAŞAK:

Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor ve davranışlarınızda belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz. Bu gün Satürn ve Ay, her şeyi mantıklı bir şekilde düşünmenizi sağlıyor. Performans değerlendirmesi yaparken, şartlarınız çok fazla zorluyorsunuz. Kendinize sakladığınız fikirlerinizi paylaşmayı öğrenmelisiniz.

TERAZİ:

Toplumsal konularda istediğiniz performansı, duygusal ihtiyaçlarınızı da, ön plana alarak ortaya çıkarıyorsunuz.. Hızlı gelişen olaylara karşı kendinizi koruma altına almalı ve gücünüzü bölmemelisiniz. Bugün çevresel koşullarınızı değerlendirirken, sizden beklenmeyen bir tutuculukla ortaya çıkıyor ve arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.

AKREP:

Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız. Merkür ve Satürn burcunuzda ilerlerken Ay tepe evinizi etkiliyor. Kariyerinizle ilgili yüksek ideallerinizi, cesaretle ortaya koyuyorsunuz. Bugün ısrarcı olabilirsiniz.

YAY:

Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Çalışma temponuzu arttırmak gibi saplantılarınız yüzünden, sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Son günlerde kendinize yeterince özen göstermemeniz büyük bir hata. Bugün dinlenmeye özen gösterin

OĞLAK:

Bilinçaltınızdaki düşünceler yaşama aktarma konusunda pratik davrandığınız bir gün. Kişisel becerinizi destekleyici gücü, yalnızca kendinizde buluyorsunuz. Aşk konusunda partnerinizle aranızda önlemeyen fiziksel bir çekim var. Bugün duygularınızda aşırılığa kaçabilir ve olaylara sıkı bir disiplin getirmek isteyebilirsiniz.

KOVA:

Uranüs Boğa burcunda ilerliyor. Sorumluluk duygunuzun ağır bastığı ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Kendinize çok fazla güveniyor ve baskıcı ruhunuzu ön plana çıkarıyorsunuz. Düşüncelerinizi paylaşma konusunda cimrilik yapabilir ve olayları içsel olarak abartabilirsiniz. Bugün mesleğinizle ilgili çalışmalara gereken değeri vereceksiniz.

BALIK:

Sizin için şu an en önemli konu; etrafınızda kişileri ikna ederek, izlemek istediğiniz rotanın doğru olduğunu onlara gösterebilmektir. Bu konudaki beklentileriniz istediğiniz hızda olmayabilir. Ay ve Satürn'ün bulunduğu konum, birlikte çalıştığınız kişileri sürekli sınavdan geçirdiğinizi gösteriyor. Eklem ağrılarınız olabilir.