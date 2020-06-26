MİGREN ağrısı çeken hastalar keyfi ilaç kullanımlarından kaçınmalıdır. Uyku düzenine dikkat etmekle beraber gecenin belli başlı saatlerinde uykuda olmaya özen göstermelidirler. Migren ağrısını azaltmak için çok ışıklı ortamlarda bulunmamak ve dinlendirici gözlük kullanılmalı. Ek olarak beslenmeye özen göstermek de gerekiyor. Başta kahvaltı olmak üzere hiçbir öğün atlanmamalı. Düzenli nefes egzersizleri yapmak da migren ağrılarını azaltabilir.
Düzenli beslenme migrene iyi geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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