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Kötü kolesterolünüzü sarımsakla dengeleyin

Kötü kolesterolünüzü sarımsakla dengeleyin
Giriş Tarihi: 26.8.2020

BAĞIŞIKLIK sitemini güçlendirecek besinlerin başında gelen sarımsak, tansiyonu ve kötü kolesterolü dengelemede de en büyük yardımcılardan biridir. Birçok insanın günlük sorunu haline gelen sinir, stres, gerginlik gibi durumlarda vücudu rahatlatan sarımsak, hem çiğ hem de pişmiş olarak birçok yemeğin içine, cacık, salata gibi yancı lezzetlerin içine de dahil olabiliyor. İçine zencefil atarak nefis bir sarımsak çayı hazırlayarak da tüketebilirsiniz.

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