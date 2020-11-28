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Haberler Astroloji Perşembenin tek galibi Bir Zamanlar Çukurova

tek galibi Bir Zamanlar Çukurova

Perşembenin tek galibi Bir Zamanlar Çukurova
Giriş Tarihi: 28.11.2020

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,73 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı, AB'de %7,96 izlenme oranı ve %17,79 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 74.bölümünde #SensizKalırsam etiketi, sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. Hünkar'ın bir sözüyle kaderi değişen Züleyha, Hünkar'ın izinde yeni Hanımağa olarak kendi kaderinin iplerini eline aldı.

MÜJGAN'IN OYUNU KISA SÜRDÜ
Züleyha - Yılmaz aşkı ise geçtiği onca sınavdan sonra bambaşka bir yol ayrımına geldi. Adeta halasının izinden giden Müjgan, Behice'ye bile söylemeden yaptığı planın sonunda yine en çok üzülen isim oldu.

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