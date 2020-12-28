Türk kahvesi ile cildinizi tazeleyin

İÇTİĞİNİZ Türk kahvesinin telvesini, yüzünüzü ölü hücrelerden temizleyip tazelemek için kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı telvenin içine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin ve karıştırın. Karışımı parmaklarınızla yüzünüze göz çevresi hariç dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika bekletin ve sonrasında ılık su ile yıkayın.
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