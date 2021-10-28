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Haberler Astroloji ‘Bir zamanlar Çukurova'da yeni bir aşk doğuyor

Bir zamanlar Çukurova'da yeni bir aşk doğuyor

‘Bir zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor

28.10.2021

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne Hakan ve Züleyha'nın dans sahnesi damga vuracak. Şehir kulübünde gerçekleşen bir düğüne katılan Züleyha, göz alıcı şık elbisesi ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek. Hakan da Züleyha'nın bu güzelliğine kayıtsız kalamayacak. Tüm gözler gece boyu birbirinden ayrılmayan ikilinin üzerindeyken, Hakan, Züleyha'ya bir adım atacak ve onu dansa kaldıracak. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in nefes kesen muhteşem dansı dizinin yeni bölümünün en çok konuşulacak sahnesi olacak. 110'uncu bölüm fragmanında da yer alan sahne, şimdiden dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
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