Gökyüzü haritası: Duygu karmaşası yaşayacağınız bir hafta

KOÇ/INAT ETMEK SİZE ZARARLI

Çevrenizdeki olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Bazı şeyleri esnetmek isteyebilirsiniz. Merkür retrosu devam ederken, bildiğiniz konularda ısrarla inat etmeniz, bazı olumsuz etkileşimlere neden olacaktır. Uzun zamandır dargın olduğunuz eski dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki kırgınlıkları aşabilirsiniz.

BOĞA/ TUTKULAR ÖN PLANDA

Bu hafta önceden hayalini kurduğunuz veya yaptığınız bir yatırımdan önemli bir dönüş sağlayacaksınız. Daha fazla çalışacaksınız. Başkalarının işine karışmayın ve kendi bildiğiniz konularda taviz vermeden ilerlerseniz gelecekteki yerinizi daha bir sağlam temellere oturtacaksınız. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilirsiniz.

İKİZLER/ SAKİNLİK KAZANDIRACAK

Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız. Kendinizi enerjik ve hırslı hissetmeniz, küçük hatalar neden olabilir. Sakin davranırsanız kazanacaksınız. Ön planda olacağınız grup aktivitelerinde dikkat çekeceksiniz. Hiç bir konuda rakip görmek istemiyorsunuz. Desteklendiğinizi hissettiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz.

YENGEÇ/ ÇÖZÜME SAKLASIYORSUNUZ

Birlikte çalıştığınız kişilerin, finans desteğini isteyebilirsiniz. Olayların nedeni üzerinde durduğunuz zaman kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz. Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmeli, konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız.

ASLAN/ IDEALİZMİ SORGULUYORSUNUZ

Siz mistik yönlerinizden çok, idealizm konusunda kendinizi sorgulayacak, yaşamla ilgili pratik düşünceler içinde olacaksınız. Bazılarınız inatla kendi düşüncelerini savunacaklar ve istedikleri başarıyı yakalayacaklar. Herkesin gözü sizin üstünüzde olacak. Yaşamanızı gözden bir daha geçirme gereksinimi duyabilirsiniz.

BAŞAK/ DENGEYİ KORUYUN

Bu dönem aniden kaçırdığınız eski iş fırsatlarını yeniden karşınıza çıkması karşısında şaşırabilirsiniz. Hak ettiğiniz fakat bir türlü gelemediğiniz bir iş konumuna seçilebilirsiniz. Geciktiğiniz başarılarınız size ödül olarak dönecektir. Bu hafta düşünce ekseninizin artı ve eksilerini dengede tutun.

TERAZİ/ ENERJİNİZİ KULLANIN

Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Bu hafta bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Olayları abartmadan toparlamak istiyorsunuz.

AKREP/ TARTISMADAN UZAK KALIN

Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek. Merkür geri giderken; şimdiye kadar keşfetmediğiniz dostluk duygularınızın sizi yeniden şekillendirdiğini göreceksiniz. Eski küslükler ortadan kalkıyor

YAY/ SEZGİLERİNİZ YANILTMIYOR

Akıllı insanları seviyorsunuz. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Aklın size sağlayacağı geniş perspektif alanlarını doğru tespit etmeyi başaracaksınız. Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymalısınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Taviz vermek istemiyorsunuz.

OĞLAK/ DOSTLARINIZI ARAMALISINIZ

Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. Eski dostlarla buluşma planları yapacaksınız. Yatırımlarınız sizin için önemli olacak. Borçlarınızla ilgili bir sorun varsa halletmeye çalışın. Riskler konusunda temkinli davranmalısınız. Alışkanlıklarınızı değiştirme zamanı

KOVA/ BASARILARI ÖNEMSİYORSUNUZ

Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz. Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

BALIK/ DUYGULARINIZI DENETLEYİN

İç çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir dönem değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz. İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli.

FİLİZ ÖZKOL