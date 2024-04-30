KOÇ: İş ve ortaklıklar tekliflerine açıksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.
Onların kullandıkları sözcükler sizi üzerken aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır. Canınızı sıkılabilir.
BOĞA: Dengeli ve mantıklı olacaksınız. Yeni projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak.
Oldukça keyifli günler geçireceksiniz.
İKİZLER: Önceden paye verdiğiniz kişinin artık sizin için önem teşkil etmediğini görmek sizi garip bir duygusallığa da sürükleyebilir. Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Güçlü bir enerjiye sahipsiniz.
YENGEÇ: Tanıştığınız kişilere dikkat edin. Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa enerji yüklüler.
Bugün kendinize güvenmelisiniz.
ASLAN: Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz.
Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek.
Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi daha da güçlü hissedecek ve takdir edilmeniz hoşunuza gidecek.
BAŞAK: Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde. Riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz.
Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız.
TERAZİ: Farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat duruma hakim oluyorsunuz. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Siz tutku ve aşk insanısınız. İhtiraslı aşklarınız dillere destandır.
Aşk kaçamaklarına da hazır olun.
AKREP: Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor. Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Bugün tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.
YAY: Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceksiniz.
Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Yaptığınız her işi ses getirirken, sabırlı davranışlarınız takdir görecek, dikkat çekeceksiniz.
OĞLAK: Bugün haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınız ve önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek. Ortaya yepyeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacak.
KOVA: Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Bugün özellikle huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz.
İletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. İkna kabiliyetiniz artıyor.
BALIK: Aşk yaşamınızda karışıklıklar meydana gelebilir.
Partnerinizin sizden düşüncelerini sakladığını veya bazı sırları olabileceğini düşünmeye başlayacaksınız. Kendinize dönük davranırsanız, duygusal kayıplar yaşayabilirsiniz.