Kardelenler, hikayesiyle beğeni topladı

KARDELENLER'İN duygu yüklü 2. bölümü atv'de izleyicilerle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz ailesinin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hikayesiyle beğenileri topladı. Heyecan dolu bölümde, oğulları tarafından evlerii satılıp huzurevine bırakılan Hicran, bir de torunları Ferit ve Aysel'in yetimhaneye verileceğini öğrenince onları bulmak için yollara düşer. Yaşanan dramda hiç payları yokmuş gibi davranan Raci ve Kahraman ise kebapçı dükkanının açılışı için heyecanlıdır. Menekşe ve eşi Dubai'den dönünce annesini arayıp olanları öğrenir. Kalacak sıcak yerleri olduğu için sevinen Hicran, oğlu Çınar ve torunlarını bir sürpriz beklemektedir. Menekşe onlara evi değil, müştemilatı açar. Hastaneden ise müjdeli haber gelir. Arif kendine gelmiştir.