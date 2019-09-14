Anadolu Ateşi’nin kıvılcımı İzmir’e sıçradı

Anadolu Ateşi İzmir Okulu, 4 yaştan başlayarak her yaşa yönelik eğitim verecek. BKM’nin de işbirliğiyle bu okulda sadece dans ve müzik değil, tiyatro bölümü de yer alacak

Anadolu Ateşi, BKM işbirliğiyle İzmir akademisini açıyor. Mustafa Erdoğan yönetmenliğindeki Anadolu Ateşi, İzmir Westpark AVM'de hayata geçireceği dans akademisi ile çocuk ve gençleri dansın büyülü dünyasına davet ederken fiziksel ve mental gelişimin kapılarını aralayacak.



TİYATRO EĞİTİMİ



5 Ekim 2019'da eğitimin başlayacağı Akademi'de dans eğitimlerinin yanı sıra, BKM'nin hocaları ile birlikte tiyatro ve oyunculuk sınıfları da yer alacak. Kayıtların devam ettiği Anadolu Ateşi İzmir okulunda; kurumun kendi uzman koreograf ve eğitmenlerinin desteğiyle her yaştan sanatseverler için farklı branş ve programlarda kurs alternatifleri bulunacak. Ayrıca 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak seçmeler ile İzmirli profesyonel dansçıları da kendi ailesine katacak olan grup, şehrin eksik kalan tüm sanat gereksinimini karşılayacak.