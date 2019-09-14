Şimdi kadınlar da takım giyiyor

Takım elbise deyince akla ilk olarak erkek giyim modası gelse de artık bu trend değişiyor. Çünkü artık kadınlar da takım elbise giyme modasına uyuyor.

Takım elbise deyince akla ilk olarak erkek giyim modası gelse de artık bu trend değişiyor. Çünkü artık kadınlar da takım elbise giyme modasına uyuyor. Kadınların yeni trendleri arasında yer alan takım elbiseler artık sokak stilinde veya gardırobunuzda kurtarıcı parçalar arasında çoktan yerini aldı bile! İster spor ister şık bir kombinasyon oluşturabileceğiniz kadın takım elbise modelleri, her ortama uyum sağlayabilen kurtarıcı parçalar olmaya aday.





BEYAZ BOT MODASI



Halk dilinde fakirin düşkünü, beyaz giyer kış günü olarak tabir edilen olayın tam da ortasında buluyoruz kendimizi. Çünkü sonbaharın vazgeçilmez ayakkabı modeli olan botlar bu sezon bir hayli aykırı! 2018 Sonbahar/ Kış trendleri arasına giren beyaz botlar hızlı yükselişine devam ederken, sizlere ilk tavsiyemiz mutlaka bir beyaz bot modeli beğenmeniz ve almanız. Her markada yer alan beyaz botları yeni sezonda ekose parçalar, uzun paltolar, kazak elbiseler, kot pantolonlar ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.





FÖTR GERİ DÖNDÜ



Fedora / fötr şapkalar hemen her tarza uyumlu olabildiklerinden kadınlar tarafından çokça tercih edilmekte. Burada bir uyarım olacak. Çok uzun boylu değilseniz çok geniş, çok büyük fedora / fötr şapkalardan uzak durun. Çünkü aksi halde üstünüze basıyormuş gibi bir görüntü veriyor ve daha kısa görünmenize sebep oluyorlar. Sadece kıyafetlerde değil, aksesuarlarda da kendimize uygun olanı seçmek zorundayız. Yüz şeklinize, vücut tipinize veya tarzınıza en uygun şapka modelini bulmak için mağazaları ziyaret edebilir ve gardırobunuza bu şapkalardan ekleyebilirsiniz.