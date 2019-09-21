Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan’ın Kos Adası’nda buluşturan Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası” başladı

Bu yıl Türk Filmleri Haftası'nın 9'uncusu gerçekleştiriliyor. Bu yıl önceki yıllara nazaran daha çok filmi ve konuğu ağırlayacak olan film haftasının bu yıl bir de konuk ülkesi var: Kosova. Bu yıl Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda Zana, Aga's House ve Cold November filmlerinin tanıtımı yapılacak.



VİZYON ÖNCESI GÖSTERİMLER



Dün başlayan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'daki Cine- Bodrum Profesyoneller Kuşağı'nda henüz vizyona girmemiş 40 filmin tanıtımının yapılmayasına bugün de devam edilecek. "Hareket Sekiz", "Dijital Esaret" ve "Annem" filmleri 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Avrupa prömiyerlerini gerçekleştirecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası, birbirinden özel filmleri ağırlayacak.