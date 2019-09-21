Deri savaşları

Modada deri, asla eskimeyen bir trend olarak varlığını korumaktadır. Her yıl olduğu gibi 2019 sonbahar moda trendlerinde de deri kıyafetler ve aksesuarlar, kombinlerin vazgeçilmez parçası olarak yeniden sahnede.

Modada deri, asla eskimeyen bir trend olarak varlığını korumaktadır. Her yıl olduğu gibi 2019 sonbahar moda trendlerinde de deri kıyafetler ve aksesuarlar, kombinlerin vazgeçilmez parçası olarak yeniden sahnede. Özellikle de deri ceket ve ayakkabıların deri modasının tahtından inmeye niyetinin olmadığının görüldüğü 2019 deri modasında, siyah lacivert ve kahverengi renklerinin de etkisinin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu yıllardaki eğilimlerin rahatlıktan yana tavır alacağı ise bir gerçek. Dökümlü, salaş ve bol parçaların deri ile hayat bulacağı 2019 sonbahar deri modası, renkli kürklerin ve pastel dokunuşların da izlerini fazlasıyla taşıyacağa benziyor.





YARIM TOPLAMA SANATI



Geçen yazın trend saç modeli "Bütün Toplama"dan sonra yeniden popülaritesini kazanan yarım saç toplama trendi, güzellik sahnesine bu sezon kesin geri dönüş yapıyor. Birçok farklı modeliyle kırmızı halıdan sokak stiline karşımıza çıkan saç modeli pratikliği ve çok yüzlülüğüyle, model Bella Hadid'in güzellik klasiği olduğu gibi, herkesin kalbini kazanıyor. Jennifer Lopez, Kim Kardashian gibi birçok ünlünün tercih ettiği bu model sokak modasındada ön plana çıkıyor.





ASKERİ BOTLAR GERİ DÖNDÜ



90'larda asi sokak stilinin kahramanları olan kısa ve kalın asker botları geri döndü. Ancak bu sefer feminen bir görünüme katkı sağlıyor. Şık tasarımlı yeni modellerle çabasız stilinizi tamamlayabilirsiniz. İster eteklerle ister elbiselerle kombinleyebileceğiniz askeri botlarla sokak stilinizi tamamlayabilirsiniz. Dior, Chanel gibi moda devlerinin yanı sıra Zara, Koton gibi birçok markada da askeri botları bulabilirsiniz.

FULYA TANYOL