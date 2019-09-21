Sonbahar tablolarına yolculuk

Doğanın günden güne dönüşümüne şahit olabileceğimiz ve insana huzur veren bir yanı olan sonbaharı yaşayabilmek için onlarca seyahat alternatifi var. İşte yapraklar dökülürken, Türkiye’de sonbaharı iliklerinize kadar hissedebileceğiniz, güz mevsimine en çok yakışan rotalar...

Abant

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen nadir yerlerden biri olan Bolu-Abant, artık doğaseverler için klasik rotalar arasında sayılıyor. Gölü ve gölü çevreleyen muhteşem doğası ile büyüleyen Abant'ta, göl çevresinde yürüyüş yapabileceğiniz 7 kilometrelik bir parkur, temiz havayı ciğerlerinize çekerek bisiklet sürebileceğiniz bir alan ve tabii ki sevdiklerinizle huzurla konaklayabileceğiniz eşsiz manzaralı tesisler de yer alıyor.





Ankara Çubuk Karagöl

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir tabiat parkı olan Karagöl, mevsim geçişlerinin büyülediği ve her daim güzel kalmayı başaran nadir yerlerden biri. Tabiat parkının başkente 75 km uzaklıkta yer alması onu Ankaralıların gözde hafta sonu destinasyonlarından biri yapıyor. Bünyesinde göl çevresi yürüyüş alanları, piknik yerleri, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekebilecek onlarca alan bulunuyor ve özellikle sonbaharda görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.



Yedigöller Milli Parkı

Bolu'nun bir diğer doğa harikası ise hiç şüphesiz Yedigöller Milli Parkı. İrili ufaklı gölleri ve sonbaharla birlikte yaprakları sararan ağaçları ile en ideal hafta sonu rotalarından biri olan milli parkı, bol bol yürüyüş yapmak, doğa fotoğrafları çekmek, kamp ve piknik yapmak için tercih edebilirsiniz.



Adalar

İstanbul'dan vapurla kolaylıkla ulaşılabilen Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada en çok da kahvaltıcıları, manzaralı restoranları ve bisiklet rotalarıyla ön plana çıkıyor. Adaların ağaçlarla çevrili sokaklarında ve sahil şeridi boyunca yürüyerek sonbaharı karşılamak ise paha biçilemez bir huzur veriyor.





Çamlıhemsin

Doğanın son derece cömert davrandığını henüz adımınızı atar atmaz fark edeceğiniz Rize-Çamlıhemşin, son dönemlerin gözde destinasyonlarından biri. Özellikle harika manzaraları ile ilçenin yaylaları en fazla ilgi gören değerlerinin başında geliyor. Ziyaretçiler burada birbirinden lezzetli yöresel tatları deneyimleyip, sıcacık insanlarıyla tanışırken, alabildiğine uzanan dağlarının manzarasına da baka baka doyamıyor.





Kapadokya

Bölge, yeraltı şehirleri, balon turları, peri bacaları ve o muhteşem vadi manzaraları ile 3-4 günde keşfedilebileceği gibi keyifli bir hafta sonu seyahati için de tercih edilebiliyor. Kapadokya sonbaharda ise tıpkı diğer mevsimlerde olduğu gibi büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yaparak, farklı renk tonları ve eşsiz bir deneyime de aracı oluyor.



Igeada Longoz Ormanları

Burası Kırklareli'nin en özel duraklarından biri. Çünkü dünyada yalnızca 3 örneği bulunan longoz tipi, sayısı yüzü aşkın bitki ve kuş türlerine sahip olmasıyla doğa ile buluşmak isteyenlerin ortak noktası kabul ediliyor. Bol bol yürüyüş yapmak isteyenlere kucak açan ormanlar, milli park statüsüyle özenle korunmaya devam ediyor. Özellikle sonbaharda ortaya çıkan manzara ise her yönüyle usta bir ressamın elinden çıkmış eşsiz bir tablo kadar güzel.