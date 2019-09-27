Şarkıcı Yusuf Güney, Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a dikkat çeken bir göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan'ın başkanlara sarf ettiği cümleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" dediği sözlerle birleştirerek paylaştı. Yusuf Güney, videoyu İnce bir mesajdır, anlayana notu ile yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Tarkan'a, Yusuf Güney'den olay bir tepki geldi.

Güney, Tarkan'ın iki başkana övgü dolu sözleri üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemiyle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yusuf Güney, Tarkan'ın başkanlara sarf ettiği cümleleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" dediği sözlerle birleştirerek paylaştı. Güney, paylaşımın altına şu sözleri de ekledi;

İNCE BİR MESAJDIR ANLAYANA

Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, Megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara naçizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır anlayana.

TARKAN'DAN YALAKALIK

Konser sırasında şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirtmişti.