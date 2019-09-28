Derbi heyecanını en çok taraftar yaşar

Büyük derbi yine geldi çattı. Galatasaray ile Fenerbahçe bu gece saat 20.00'de Süper Lig'de kozlarını bir kez daha paylaşacak. Takımlar hazırlıklarını tamamladı, teknik direktörler de öyle. Biz bugün daha önceki maçlardan arda kalan geyikleri verelim, bakalım maçtan sonra ne cevherler ortaya çıkacak ne espriler yaşanacak....

Büyük derbi yine geldi çattı. Galatasaray ile Fenerbahçe bu gece saat 20.00'de Süper Lig'de kozlarını bir kez daha paylaşacak. Takımlar hazırlıklarını tamamladı, teknik direktörler de öyle. Bakalım taraftarlar Türk Telekom Stadı'nda kendilerine ayrılan bölmede ne hazırlıklar yaptılar, ne dövizler, ne pankartlar, ne şovlar göreceğiz yeni yaratıcılıklarla. Bu iki tarihi kulüp yaşadıkça daha ne büyük rekabetler yaşanacak, taraftarlar da sevgili kulüplerinin peşinden koşacak. Türk milleti espri yönünden zirvede sayılıyor. Biz bugün daha önceki maçlardan arda kalan geyikleri verelim, bakalım maçtan sonra ne cevherler ortaya çıkacak ne espriler yaşanacak....



GALATASARAY GEYİKLERİ



- Fenerbahçeliler bundan sonra şampiyonluk posteri yapamayacak anlaşılan. Biz futbolcularımıza sarı-lacivertli forma giydirelim altına "Şampiyon Fenerbahçe yazalım da avunsunlar.

- Fenerbahçeli Bekir... Kendi kalene attığın golden sonra topu eline aldın ya, santraya koşacaktın değil mi? Doğru söyle bak. İyi ki duvardan atlayıp stattan kaçmadın.

- Kadıköy'deki yangını itfaiye bile söndüremez.

- Deprem mi oluyor? Yok. ASLAN kükrüyor. Yağmur mu yağıyor? Yok Fenerbahçe ağlıyor.

- MAYA'ların dediği doğruymus...! 21 Aralık 2012 / Galatasaray: 2- Fenerbahçe: 1.

- Ne oldu minik kuş; Aslan kükremesi mi seni ürküttü?

- Fenerbahçe için Karakış erkenden geldi!

- Fenerbahçeli Bekir kendi kalesine gol attı, derbide gerçek Galatasaraylı oldu.

- Bence bi kontrol edin oğlum, Bekir'in içine bizim Sabri kaçmış.

- Espriyi yapmıyım yapmıyım diyorum ama Bekir bu golden sonra da tribüne koşsa yine öpen olurdu sanırım

- Fenerbahçeliler... Hatıralar kalır, bizi hatırlatır, sizin şampiyonlukları unuttuğunuz gibi.

- Ali Koç bu devirde şampiyon olunamayacağına inandığı için eski defterleri karıştırıyor, 70 yıl önceki şampiyonlukları saydırmaya çalışıyor.

- Ah ile vah ile ömür geçiyor.



FENERBAHÇELİLERDEN GEYİKLER



- Son 10 maçta 1 kez kazanabilen ve henüz derbi galibiyeti bulunmayan Galatasaray'da kimse istifa etmedi mi daha???

- Dünkü derbi saatine uçak bileti alarak zekice bir hareket yapmışım. Bu Galatasaray, bu kadro adamı kanser eder.

- "Derbi maçta gülen yok" diye manşet atmışlar. Oysa ki biz hâlâ gülüyoruz....:))))

- Muslera'nın 65 kez topla buluştuğu bir derbi izledik! Galatasaray'ın en çok topla buluşan oyuncusu, kalecisi... Ve biz ona gol atamadık, şaka gibi!

- Alex'in sırtına gelen pet şişe Keita'ya gelseydi kesin kötürüm olurdu Keitacık.

- Dünkü G.Saray Başkanı, bugün başkan olduğuna pişman... Başka sözüm yok..

- Dadi dadi dadi dadi.. acilen cimbom taraftarı aranıyor.. Tüm tünellere, kanalizasyonlara, taş diplerine bakınız!!! Ormanlık arazide dağılmış olabilirler.

- ALLAH sizi başımızdan eksik etmesin Galatasaraylılar. 'Amin'. Bize lazımsınız bizim moral kaynağımız oldunuz.

- Fenerbahçe galibiyeti görmek isteyen Galatasaraylılar, Rüya yazarak 1907' ye göndersinler. Galibiyeti rüyalarında görsünler.