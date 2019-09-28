Dikkat bu kadınlar boksör!

Son dönemde artan şiddete karşı kadınlar da kendilerini savunmanın yollarını arıyor. Kadınlar, kick boks dersleri alarak daha güvende olduklarını düşünüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Köseoğlu Spor Merkezi'nde eğiticiliğini Gençlik ve Spor Konfederasyonu Aydın Şube Başkanı Yaşar Akçaköse'nin yaptığı kick boks kursu öğrencilerinin tümü kadınlardan oluşuyor. Kursta savunma sanatı sporu olan kick boksu öğrenen kadınlar, erkeklere gözdağı veriyor. Efeler ilçesinde kadınlara yönelik boks kursunun ilk kez açıldığını belirten antrenör Yaşar Akçaköse, "Haftanın iki günü 3 saat çalışıyoruz. Kursa katılan 30 kadın sporcumuz var. Hepsi de boksa oldukça meraklı. Bu çalışmalarla ilerleyen aylarda kadınlarımızın kendilerini savunabilecek noktaya geleceğine inanıyorum" dedi.

ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI



Kadına yönelik şiddet olaylarının artmasıyla kadınların boksa olan merakının da arttığını dile getiren Akçaköse, "Kadına şiddet olaylarına karşı biz de duyarsız kalmadık. Şiddet karşısında kadınların kendilerini korumaları için kurs düzenledik. Kursa talep oldukça fazla. Eğitimin sonunda kadınlarımızın kendilerine olan güveni artacak ve şiddet karşısında çaresiz kalmayacaklar. Şiddete karşı, 'Ben de varım' diyen bütün kadınlarımıza da kapımız sonuna kadar açık" dedi.



"KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"



Kursiyerlerden Cemile Şerbetçi, kadına yönelik şiddet olaylarına üzüldüğünü ve böyle bir şeyin başına gelmesi durumunda kendini savunabilmek için kursa katıldığını belirterek, "Boks değişik ve eğlenceli bir spor dalı. Kursa katılmamdaki amaç, gelebilecek kötü davranışlarda savunmasız kalmamak" diye konuştu. Seçil Özdemir ise, "Hemcinslerim için karate ve kick boks eğitiminin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Öğreneceğim hareketleri kendimi korumak için kullanmaktan çekinmem" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE