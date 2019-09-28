Dior ekose ile şov yapıyor

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Dior şovunda markanın Sonbahar/Kış 2019 tasarımları tanıtıldı. Ekose desenlerin, rugan derilerin kullanıldığı koleksiyonda kova şapkalar dikkat çekti.

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Dior şovunda markanın Sonbahar/Kış 2019 tasarımları tanıtıldı. Kız kardeşliğin gücünden ilham alarak kadın dayanışmasının altını çizen tasarımcı Maria Grazia Chuiri, Sonbahar-Kış koleksiyonunda daha dinamik bir Dior ile karşımıza çıkıyor. Ekose desenlerin, rugan derilerin kullanıldığı koleksiyonda kova şapkalar dikkat çekti. Koleksiyonda markanın yeni çantası da görücüye çıkarıldı.





OVERSİZE BLAZER İLE SOKAĞA



Jacquemus ve Celine'nin defilerine göz attığınızda üzerinize oturan blazer ceketlerin evrim geçirip bollaştığını göreceksiniz. Bu trendi sadece ceketler özelinde almamanızda fayda var. Oversize blazer ceketinizi elbise olarak kullanın. Doğru boyda olduğu sürece bu parçayı sadece bir ceket olarak kullanmanız bu tasarıma da haksızlık olacaktır. Beyaz tişört, oversize blazer ceket ve jean pantolon sizi asla yarı yolda bırakmaz. Ne giyeceğiniz konusunda uçsuz bucaksız düşüncelere dalacağınızı hissettiğiniz anda bu kurtarıcı kombine sarılın.





TAÇ TRENDİ YENİDEN YÜKSELİYOR



90'ların unutulmaz anne aksesuarı kalın, genellikle kadife kumaş kaplı büyük taçları yeniden görmeye hazır olun. Kadife, ipek ve sedef detaylı tasarımlarda büyük saç bantları kızlar arasında bu sezon çok moda; çarpıcı yüksekliği ile kadife saç taçları muhteşem renkleri ile de oldukça şık görünüyor. İster özel günlerde isterse günlük olarak kullanılan bu saç aksesuarlarını her yere rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalın taç modelleri büyüklüğü kadar renkleri ve süsleri ile de dikkat çekiyor.

FULYA TANYOL