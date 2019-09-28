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1 Ekim’de perde açıyor

İzmir Devlet Tiyatrosu 1 Ekim’de perde açıyor
Giriş Tarihi: 28.9.2019

, 1 Ekim’de ünlü matematikçi Cahit Arf’ın hayatını konu alan “” adlı oyunun prömiyeri ile ’nde yeni sezonu açacak

Tiyatro Müdürü Levent Ulukut, Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019-2020 sezon programına ilişkin bilgi verdi. Ulukut, yeni hizmete giren sahnelerle, 203 kişilik sahne kapasitesini bin 64'e yükselttiklerini belirtti.

4 YENİ OYUN

Bornova, Urla, Karşıyaka ve Konak'ta dört sahnede tiyatro severlerle buluşacaklarını aktaran Ulukut, 2019-2020 sezonunun açılışını da Konak Sahnesi'ndeki "Arf Sabiti" prömiyeri ile gerçekleştireceklerini ifade etti. Ulukut, "Arf Sabiti" oyununu, Feraye Şahin'in yazdığını, Sadık Yağcı'nın yönettiğini söyledi. İzmir'de 4 yeni oyunla sezona "merhaba" demeyi hedeflediklerini vurgulayan Ulukut, "İzmir Devlet Tiyatrosu olarak 4 sahnede 20 oyunla seyircimize ulaşacağımız 2019-2020 sezonunda sesimizi İzmir halkına çok daha güçlü duyuracağız. İzmir'de alkışlar çok daha coşkulu çınlayacak" dedi. Levent Ulukut, 8 Ekim'de Bornova Kültür Merkezinde Bozkurt Kuruç'un rejisörlüğünü üstlendiği "Kanlı Düğün" adlı eserin sahneleneceğini, 15 Ekim'de Karşıyaka Sahnesi'nde "Annemin Son Çığlıkları", 18 Ekim'de Urla AKM'de "Moira'nın Gece Döngüsü" adlı eserlerin tiyatroseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.

MELİH DEMİRTAŞ

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