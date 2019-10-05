Bayındır’da çiçek ve tarih iç içe

Güzelliği ile başınızı döndürecek çiçeğin başkenti konumundaki Bayındır, hafta sonu günübirlik alternatif gezi rotası arayanlara iyi bir seçenek olacak.

İzmir'e sadece 60 kilometre uzaklıktaki Bayındır, tarihi ve eşsiz doğası ile kışa hazırlandığımız şu günlerde doğasıyla sizlere kucak açacak.