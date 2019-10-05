  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Cumartesi > Bayındır’da çiçek ve tarih iç içe

’da çiçek ve tarih iç içe

Bayındır’da çiçek ve tarih iç içe
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Güzelliği ile başınızı döndürecek çiçeğin başkenti konumundaki , hafta sonu günübirlik alternatif gezi rotası arayanlara iyi bir seçenek olacak.

'e sadece 60 kilometre uzaklıktaki , tarihi ve eşsiz doğası ile kışa hazırlandığımız şu günlerde doğasıyla sizlere kucak açacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayındır’da çiçek ve tarih iç içe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN