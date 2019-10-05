Cumhuriyet Bayramı planınızı hazırlayın

Ekim ayının henüz başındayız. Ancak Türk milleti için önemli Ekim ayında bu yıl, Cumhuriyet’in ilanının 96. yılını kutlayacağız. Bayram resmi tatil ile gezme fırsatı da yaratıyor. Hafta sonu ile birleştirerek şehir dışında küçük bir kaçamak yapabilirsiniz. Fazla uzaklaşamıyorsanız kendi şehrinizde bu günün anlam ve önemine uygun bir plan yapabilirsiniz. İşte planlarınızı hazırlayabilmeniz için küçük bir rehber...

ANITKABİR- ANKARA

Bilindiği üzere Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu yerdir. İlk ziyaret edilmesi gereken yerin Atamızın kabri olduğunu düşünüyorum. Başkent'te yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı olan Anıtkabir'i her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Özellikle 10 Kasım ve milli bayramlarda Anıtkabir yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır.