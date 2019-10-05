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Edebiyat dünyasında bayram havası esiyor

Edebiyat dünyasında bayram havası esiyor
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Kitapseverlerin her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği D&R , kapılarını 3. kez açtı. D&R’ın geleneksel hale gelen kitap fuarında dopdolu içerikler, indirimli kitaplar, söyleşiler ve imza günleri 3 Kasım’a kadar kitap tutkunlarıyla buluşacak

Okuduğun Kitaplar Seni Tamamlar temasıyla 3. kez düzenlenen D&R Kitap Fuarı'nda bu yıl yok yok! Olabildiğince geniş kitlelere ulaşarak okumayı ve okutmayı hedefleyen fuarda yepyeni kitapları keşfedebilir, uzun zamandır aradığınız kitapları yine bu fuarda bulabilirsiniz. Fırsat kampanyalarıyla kitap alışverişleri bu yıl çok daha eğlenceli ve avantajlı.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Kitapseverleri indirimlerle karşılayan fuar boyunca, mağazalarda farklı indirimler yer alıyor, indirimli kitaplarla kitaplıklar dolup taşıyor. Aynı zamanda tüm D&R mağazalarında geçerli "yetişkin ve çocuk kategorisindeki yüzbinlerce sarı etiketli kitapta ikinciye yüzde 50 indirim kampanyası" fuar katılımcılarını mutlu edecek. D&R mağazalarında çeşitli etkinliklerle renklenecek fuar, çok sevilen yazarları okuyucularıyla buluşturuyor. Kitapseverler fuar süresince mağazalarda yazarlara kitaplarını imzalatırken onlarla sohbet ediyor.

MELİH DEMİRTAŞ

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