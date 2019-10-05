Muğla’nın çalgıcı köyü Dibekdere

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı 350 haneli Dibekdere köyünde usta çırak öğretisiyle 7’den 70’e herkes davul-zurna çalıyor. Köyde 3 kuşak bir arada davul-zurna çalanlar, nameleriyle dinleyenleri mest ediyor

Muğla yöresinde ve daha Türkiye genelinde birçok il ve ilçede düğünleri şenlendiren Dibekdereliler, zeybek kültürünü yaşatarak kuşaktan kuşağa aktarıyor.