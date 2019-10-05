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’nın çalgıcı köyü

Muğla’nın çalgıcı köyü Dibekdere
Giriş Tarihi: 5.10.2019

’nın Milas ilçesine bağlı 350 haneli köyünde usta çırak öğretisiyle 7’den 70’e herkes - çalıyor. Köyde 3 kuşak bir arada davul-zurna çalanlar, nameleriyle dinleyenleri mest ediyor

Muğla yöresinde ve daha Türkiye genelinde birçok il ve ilçede düğünleri şenlendiren Dibekdereliler, zeybek kültürünü yaşatarak kuşaktan kuşağa aktarıyor.

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