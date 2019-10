Çocukların mizah kabiliyeti çok geniş

Okullar açıldı, artık dersler de yoğunlaşmaya başladı. Geçmişten bu yana özellikle minik öğrencilerin başından ilginç olaylar geçer, büyüklerin, öğretmenlerinin sorularına ilginç cevaplar verirler. Bu haftanın geyiklerini öğrencilere ayıralım, biraz tebessüm etsinler istedik...



YANLIŞ ANLAMIŞ, NE YAPSIN?

Okula gelen müfettiş, 5. sınıfların fen bilimleri dersine girer, parmağıyla işaret ettiği öğrenciye sorar; - Hacim nedir? Öğrenci hiç duraksamadan cevap verir; - Hacdan gelen kişilere denir



HAYIR İŞLEMİŞ DAYAK YEMİŞ

Okulda öğretmeni tarafından cezalandırılan Temel, olan biteni evde annesine anlatır: - Öğretmenine oyun oynayan arkadaşımdı. Haçan cezayı ben yedim. - Nasıl oldu bu iş evladım? - Arkadaşım öğretmenin sandalyesine raptiye koydu. - Peki sen ne yaptın ha uşağım? - Fazla bir şey etmedum anacuğum. Haçan raptiyenun patmaması için öğretmen tam oturacağu sırada sandalyeyu çektum. Öğretmen yere düşünce dayağı ben yedum.



ROMA'YI KİM YAKTI?

Öğretmen sınıfta uyuklayan öğrencisine sormuş; - Roma'yı kim yaktı oğlum? Çocuk; - Hocam vallahi ben yakmadım, deyip ağlamaya başlamış. Öğretmen sinirlenip sınıftan hızla çıkmış. Karşısına edebiyat öğretmeni çıkmış: - Ne oldu hocam neye sinirlendin? demiş. - Bir çocuğa Roma'yı kim yaktı dedim, ben yakmadım diye ağlamaya başladı. Edebiyat Öğretmeni: - Boş ver hocam, bunlar yaparlar yakarlar, sonra yakmadım derler" cevabını vermiş. Öğretmen iyice sinirlenmiş. Bu sefer karşısında müdürü bulmuş. Müdür;- Hocam ne oldu? - Hiç sorma hocam, sınıfta çocuğun birine Roma'yı kim yaktı diye sordum, çocuk ben yakmadım diye başladı ağlamaya... - Tamam hocam tamam, niye sinirleniyorsun ben şimdi herkese sordurur, kimin yaktığını bulurum yangının zararını da tahsil ettiririm.



TERS ORANTI ÖYLE SAYILIRMIŞ

Öğretmen öğrencilerine sordu; - Çocuklar, matematik asla yalan söylemez. Örneğin bir adam bir tarlayı on günde sürerse, on adam bir günde sürebilir. Buna benzer bir örnek de siz verin bakalım. Öğrencilerden birisi gülerek cevap verdi: - Örneğin bir vapur Atlantik Okyanusunu altı günde geçerse, yüz kırk dört vapur bir saatte geçebilir!



İKİ KERE İKİ KAÇ EDER?

İlkokulda öğretmen Temel'e sormuş: - İki kere iki kaç? Temel düşünmüş ve cevap vermiş: - On! Öğretmen kızmış: - Oğlum iki kere iki dört, bilemedin beş der; nereden on edecek!



YETERLİ DEĞİL

Okula yeni başlayan çocuk okulun ilk günü sonunda eve döner. Annesi sorar; -Bugün okulda ne öğrendiniz? Çocuk cevaplar; - Yeterli değil, yarın öğrenmek için okula tekrar gitmem gerekecek.



KUŞLARI ÜRKÜTÜRLER

Sınıfta öğretmen öğrencilerden birine sormuş: -Evladım: dalda üç kuş var, birini vurdum, kaç tane kalır? Çocuk cevaplamış: -Hiç kalmaz öğretmenim. - Olur mu oğlum... 2 tane kalır. -Olmaz öğretmenim. Siz birini vurunca diğerleri aptal değil ya sesten ürküp kaçarlar...

