Muğla’nın zaman tamircisi

60 yıldır Muğla’nın tarihi saat kulesinin saatini kuran Akif Karadana, kulenin altındaki dükkanda saat tamir ediyor. Karadana, yarım asırdır saatin durmaması için bir an bile yerinden ayrılmıyor

Muğla il merkezinde bulunan tarihi saat kulesinin bakımı, 65 yaşındaki Akif Karadana tarafından yapılıyor, 3 günde bir kuruluyor