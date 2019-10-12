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’nın zaman tamircisi

Muğla’nın zaman tamircisi
Giriş Tarihi: 12.10.2019

60 yıldır ’nın tarihi saat kulesinin saatini kuran Akif Karadana, kulenin altındaki dükkanda saat tamir ediyor. Karadana, yarım asırdır saatin durmaması için bir an bile yerinden ayrılmıyor

Muğla il merkezinde bulunan tarihi saat kulesinin bakımı, 65 yaşındaki Akif Karadana tarafından yapılıyor, 3 günde bir kuruluyor

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