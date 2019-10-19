Beyaz çanta devrimi

Geçen kış beyaz botlar dünya modasını kasıp kavurdu. Aslında 'fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü' lafını tamamen rafa kaldırmaya hazırlanın. Bu sezon beyaz çantalar mağazalarda, moda şovlarında, sokaklarda yerini alıyor.

Geçen kış beyaz botlar dünya modasını kasıp kavurdu. Aslında 'fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü' lafını tamamen rafa kaldırmaya hazırlanın. Bu sezon beyaz çantalar mağazalarda, moda şovlarında, sokaklarda yerini alıyor. Ünlüler beyaz çantaları tercih ediyor. Lüks giyimin öncü markaları kış koleksiyonunda beyaz çantalara yer veriyor. Aslında zor gibi gözükse de beyaz çantalar her şeye uyum sağlayabilir. Özellikle beyaz bir kazak tercih ediyorsanız bunu beyaz çantanızla kombinleyebilirainiz. Birçok farklı markada karşımıza çıkan beyaz çantaları bu kış ortaya çıkarın, bizden söylemesi...





BATİK DESENİ İLE HİPPİE GİBİ HİSSEDİN



Batik desenler, Gigi Hadid gibi ünlü modeller ve moda bloggerları'nın en sevdiği parçalardandır. Eğer renk seviyorsanız bu yıl neonların yanı sıra batik boyalar da ön planda olacak. 70'lerin vazgeçilmezi olan ve sonra yeniden 90'larda gördüğümüz bu trend, 2019 yılının da dikkat çekenlerinden biri. Bu renk cümbüşünü fazla rahat ve özensiz olarak düşünüyorsanız o kadar da emin olmayın. Çünkü R13 ve Prabal Gurung bu tarzın iddialı öncülerinden oldu. Maksi boy etekler ve elbiseler, batik desenlerin en çok yakıştığı modelleri oluşturuyor. Fakat batik tasarımlar sadece elbise ve eteklerle sınırlı değil; pantolonlar ve bluzlar da batik desenlerin hafif ve romantik etkisinden faydalanıyor.





GELENEKSELE MEYDAN OKUYAN TASARIMCI



IKEA x Virgil Abloh, sokak modası ve kültürel referanslarla dolup taşan 'Markerad' koleksiyonuyla karşınızda. Modayı 'giyilemez' kılan avangart tasarımcının Ikea'yla ortak tasarladığı yeni koleksiyon, geleneksele meydan okuyan ve beklenmedik hamlelerde bulunan masa, sandalye, ayna, aydınlatma, yatak tekstili ve dolap gibi parçalardan oluşuyor. On beş parçadan meydana gelen Markerad serisi, Off-White'ın aykırı prensiplerini Ikea'nın rahat ve konforlu ev atmosferine uyarlıyor. Louis Vuitton'un da kreatif direktörü olan Virgil Abloh bu sefer Ikea koleksonuyla çok konuşulacak.

FULYA TANYOL