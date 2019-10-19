İSSİYAD’dan 100. yıl sergisi

İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSSİYAD), Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı vesilesiyle bir resim sergisi düzenledi.

İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSSİYAD), Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı vesilesiyle bir resim sergisi düzenledi. İSSİYAD Başkanı Kemal Sümer ev sahipliğinde yapılan ve yoğun ilginin yaşandığı sergide, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun'a gidişi ve sonrasında yaşananları anlatan resimler beğeniyle incelendi.