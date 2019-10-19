Narlıdere’de Çocuk Senfoni Orkestrası kuruluyor

Çocuk Senfoni Orkestrası kurmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, kentin sanat yaşamına renk katacak orkestra için seçmeleri bu hafta yapacak. Seçmelere ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. Narlıdere AKM'de saat 11.00'de başlayacak seçmeler, gün boyu devam edecek.

Çocuk Senfoni Orkestrası kurmak için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, kentin sanat yaşamına renk katacak orkestra için seçmeleri bu hafta yapacak. Seçmelere ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler katılabilecek. Narlıdere AKM'de saat 11.00'de başlayacak seçmeler, gün boyu devam edecek. Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefliğini, sanatçı Kartal Akıncı üstlenecek, genel sanat yönetmenliğini ise Dilek Rodos yapacak. Orkestra sadece salon konserleri vermeyecek. Sanatı halkın ayağına götürmeyi hedefleyen belediye, sokak konserleri ile sanatı tüm vatandaşlara sevdirecek. Diğer il ve ilçelerde de konserler düzenlenecek.