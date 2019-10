Patronlar en büyük balık için yarıştı

İş dünyası Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası için yarıştı. Birçok ünlü ismin yer aldığı Tuna Masters yarışmasında; Gökhan Çarmıklı, Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu, Erkut Soyak, Turgut Konukoğlu, Feridun Bigalı, Berent Akdemir, Kerem Şengezer, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Mahmut Özgener, Bülent Akgerman, Ricardo Aliberti gibi isimler kıyasıya mücadele etti.

YILIN TON AVCISI



Bir denizcilik geleneği haline dönüşen ve Çeşme Alaçatı'da düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası'na 52 tekne katıldı. Bu sene 13'üncü kez gerçekleştirilen ve 4 gün süren turnuvada, Shamu ekibi toplamda 124.46 kilo balık tutarak 747 puan ile genel klasman birincisi oldu. Fidato ekibi ise 74.2 kiloluk balık tutarak 445 puan ile ikinci, 69.9 kiloluk balık tutan Big Blue ekibi de 401 puanla genel klasman üçüncüsü oldu. En büyük balık ödülünü ise 97.25 kiloluk balık tutan Cano ekibi kazandı. Bu sene başlayan uygulama ile "Tuna Masters Teos" ve "Tuna Masters Alaçatı" yarışlarının toplam değerlendirmesi sonucunda genel klasman galibi olan ekibe "Tuna Masters of the Year" kemeri verildi. Tuna Masters Teos yarışlarından 944 puan ile gelen Can Kaya Fesçi, Suat Can Tokgöz, Murat Sungurtekin ve Mehmet Dönmez'den oluşan Fes Fish ekibi, Tuna Masters Alaçatı'da topladığı 333 puan ile 1277 puana ulaşarak, Tuna Masters of the Year kemerinin sahibi oldu. Ekibe ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran verdi.



ÖDÜL TÖRENİNİN SÜRPRİZİ



Shamu teknesinin kaptanı Halit Aslandağ kız arkadaşı Sedef Babacan'a ödül töreni sırasında evlilik teklifinde bulundu.

ERCAN AKGÜN