Dürüst olmak gerekirse, deri pantolon giyimi oldukça hassas bir özen istiyor. Keza deri pantolonları güzel kombinlediğinizde gerçekten de ortaya oldukça şık ve etkileyici görüntüler çıkabiliyor.

Dürüst olmak gerekirse, deri pantolon giyimi oldukça hassas bir özen istiyor. Keza deri pantolonları güzel kombinlediğinizde gerçekten de ortaya oldukça şık ve etkileyici görüntüler çıkabiliyor. Ancak yanlış ayakkabı veya yanlış bir body veya t-shirtle giyildiğinde bu sefer durum tam tersine dönmüş oluyor. Deri pantolondaki en önemli noktalar ise; vücudunuzda güzel durması, boyu, derinin dokusu ve renk kontrastı... Deri pantolon üzerine sakın dar üstler tercih etmeyin.



DÖKÜMLÜ BLUZLAR



Salaş ve dökümlü bluzlar tercih edilebilir. Şık ipek gömleklerden basic beyaz tişörtlere pek çok görünüme kolaylıkla transfer olan pantolonlar, sonbahar alışverişi listenizin en üst sırasına yerleşiyor.





KAKÜLLERE 'MERHABA' DEYİN



K akül, yıllardır modası geçmeyen ve herkesin hayatında en az bir kere denemesi gereken bir saç kesimi. Kakül saç kesimine dair çok fazla ön yargı olsa da, doğru saç stilini bulduktan sonra kötü görünme gibi bir ihtimaliniz olmayacaktır. Kakül saç modellerinin modasının asla geçmeyeceği bir gerçek ancak ister saçlarınızı kestirin, isterseniz de sahte olanlarından kullanın; kakülleri bu sezon da sık görmeye devam edeceğimizi unutmayın. Siz de sezonun yükselişte olan trendlerinden kakülleri denemeden önce, ünlülerden ilham almayı unutmayın. İşte ünlülerin ilham verici kakül saç modelleri...





TABANLI BOTLARLA SOKAĞA



Prada'nın başlattığı bu moda akımı sokağa taşınmaya hazırlanıyor. Sezonun botları; blok topuklar ve mega platformlar ile karşımıza çıkıyor. Bu kalın tabanlı botlar daha önceki yıllarda karlı hava koşullarında karşımıza çıkarken bu sezon şimdiden sokağa uyarlanmış halde karşımızda. Hem güçlü bir duruş hem de şık bir şeyler arıyorsanız 'Tıktık' tabanlı botlarla bu dengeyi yakalamak mümkün olacak. Çünkü markaların yeni sezon botları arasında alternatif oldukça geniş ve zengin.

FULYA TANYOL