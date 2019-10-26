İzmir’de kanser tedavisi gördükten sonra hayatını kanser hastası kadınlara adayan Nurgül Eraş, oturduğu sitede 60 metrekarelik bir alanda kurduğu iyilik merkezinde biriktirdiği malzemeleri ihtiyaç sahibi kadın hastalara ulaştırıyor

İzmir Menemen'de yaşayan 2 çocuk annesi 68 yaşındaki Nurgül Eraş'a 16 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde hasta kadınların ve ailelerinin yaşadığı maddi zorluklara tanık olan Eraş, sağlığına kavuşmasının ardından onları unutmadı



BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ



İlk olarak kullanmadığı ev eşyalarını ve kıyafetlerini evinin bir odasında biriktirmeye başlayan Eraş'a zaman içinde oturduğu sitedeki komşuları da destek vermeye başladı. Kurduğu sosyal medya hesaplarından hastaların ihtiyaçlarını komşularıyla paylaşan fedakar kadının çalışmaları kısa sürede büyük destek gördü. Zaman içinde bağışlanan eşyalar evindeki odasına sığmayınca site yönetimi tarafından Eraş'a site içinde 60 metrekarelik bir oda verildi. Nurgül Eraş, "Bu sitede iyilik var" sloganıyla başlattığı anlamlı kampanya sayesinde 6 aydan bu yana kentte binlerce kanser hastası kadın ve ailesine ulaşmayı başardı