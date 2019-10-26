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Kafkaslar, ’e geliyor:

Kafkaslar, İzmir’e geliyor: NALMES
Giriş Tarihi: 26.10.2019

Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden “”, 15 yıl sonra ilk defa ’de sahne alacak

Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden "NALMES", 15 yıl sonra ilk defa İzmir'de sahne alacak. Adigey Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu "NALMES", 1936 yılında kurulduğundan bu yana; Amerika, Avustralya, Japonya, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Almanya, Çin gibi ülkeler dahil olmak üzere 80'i aşkın ülkede 8.000'den fazla gösteri gerçekleştirmiş. 20 milyondan fazla izleyiciye ulaşmış ve dünyanın en tanınmış profesyonel dans festivallerinde 30'dan fazla ödül kazanma başarısı göstermiş.

50 DANSÇI, 15 FARKLI DANS

Adige dilinde "Elmas" anlamına gelen "NALMES"; geleneksel folklor motiflerinin çağdaş sahne yorumunu, dünya çapında efsaneleşen performanslarında gösteriyor. 45'er dakikalık 2 sahneden oluşan 1 buçuk saatlik gösteride; 50 dansçı, 15 farklı Kafkas Halk Dansı'nı yüksek ustalık ve duygusallıkla birlikte sunarak unutulmaz izler bırakıyor. Ulusal çalgıların büyülü müziğiyle ve ulusal kıyafetlerin parıltısıyla izleyenlerini adeta canlı bir karnavala davet ediyor

BU AKŞAM ADNAN SAYGUN'DA

İmza attığı başarılarla dünyada önemli bir yer sahibi olan "NALMES", Kafkas halklarının duygulu danslarından oluşan bir programla bugün saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahnede olacak.

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