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’da ünlendi ’i tercih etti

Ankara’da ünlendi İzmir’i tercih etti
Giriş Tarihi: 2.11.2019

’da yaptığı programla yılın en iyi radyo programcısı ödülünü alan , ’e döndü. Doğduğu şehri Ankara’daki kariyerine tercih eden güzel spiker başarısını yeni mecralarda da gösteriyor

Ankara'da başladığı sunuculuk kariyerine, ve özel kanallarda devam eden , 'de de başarılı işlere imza atıyor. Küçük yaşlardan beri sunuculuk mesleğine ilgisi olduğunu ve aile üyelerini toplayıp konuşmalar gerçekleştirdiğini belirten Dilara Karaca bu mesleği büyük bir aşkla yaptığını söyledi.

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