Ankara’da ünlendi İzmir’i tercih etti

Ankara’da yaptığı programla yılın en iyi radyo programcısı ödülünü alan Dilara Karaca, İzmir’e döndü. Doğduğu şehri Ankara’daki kariyerine tercih eden güzel spiker başarısını yeni mecralarda da gösteriyor

Ankara'da başladığı sunuculuk kariyerine, TRT ve özel kanallarda devam eden Dilara Karaca, İzmir'de de başarılı işlere imza atıyor. Küçük yaşlardan beri sunuculuk mesleğine ilgisi olduğunu ve aile üyelerini toplayıp konuşmalar gerçekleştirdiğini belirten Dilara Karaca bu mesleği büyük bir aşkla yaptığını söyledi.