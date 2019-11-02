Ekose pantolonun muhteşem dönüşü

Gerçekçi olalım, ekose pantolon, tarzı zor bir parça olabilir. Ekose, sonbaharın ve kışın en şenlikli desenlerinden biridir. Sokak modası ve podyumlarda çokça gördüğümüz ekose pantolonlar, sizin stilinizde de bir fark yaratabilir.

Gerçekçi olalım, ekose pantolon, tarzı zor bir parça olabilir. Ekose, sonbaharın ve kışın en şenlikli desenlerinden biridir. Sokak modası ve podyumlarda çokça gördüğümüz ekose pantolonlar, sizin stilinizde de bir fark yaratabilir. Ekose deseni, iyi bir şekilde giymenin pek çok yolu var. Bu cesur bir moda ifadesi ve aynı zamanda çok yönlü olabilir.



RAHAT VE SALAŞ



Ekose, grunge, rockabilly, rahat ve klasik olabilir, size bu trendi sallayabileceğiniz üç yol göstereceğim. En çok moda olan bu kış ekose pantolonları rahat stillerde giymek. Rahat salaş bir kazak, altında rahat botlar ve güneş gözlüğü ile stilinizi daha etkili yapabilirsiniz. Askılı bluz ve blazer ve hoş siyah bir şapka ile tarzınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz.





SOSYAL MEDYANIN MODA FİLTRESİ



Maria Grazia Chiuri'nin Sonbahar Kış 2019/2020 koleksiyonunun Dior mağazalarına gelmesinin adına, Fransız marka yeni bir Instagram filtresi hazırladı. The Mill ile beraber hazırlanan artırılmış gerçeklik filtresi, 'Check'N'Dior' adında. Takipçileri olağanüstü bir sanal deneyime davet eden Dior, yeni filtresi ile kullanıcıların Dior defilesindeki aksesuarları ve kıyafetleri deneme şansı sunuyor.

HEY HEY KOVBOY



Bu sezon kovboy bot modelleri moda sınıfında oldukça yüksek bir trende sahip. Bu nedenle en güzellerini bir araya getirdik ve bunların nasıl kombinlenebileceğini sizlere anlatacağız. Batı tarzı çizgilere sahip olan kovboy bot modelleri bu sezon kadınların favorisi. Sonbahar ayakkabı modellerinin en trend tasarımları arasında olan kovboy çizmeler ve botlar sizin de bu sezon dolabınızda olması gereken önemli bir parça. Kovboy botları en güzel midi boy etek ve elbiseler ile uyum sağlıyor. Streç kot ve taytlar ile de harika görünüyor. Açıkçası dolabınızdaki her parça ile rahatlıkla şık bir şekilde kombinleyebilir, bir çok stile ekleyebilirsiniz.

FULYA TANYOL