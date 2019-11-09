Cim-Bom geyiği ve dereden tepeden

Türk İnsanı espritüeldir, hiciv ustasıdır, en çapraşık sorunları bile komik cevaplarla geçiştirir. Bu hafta da dereden tepeden fıkralarla hafta sonunu değerlendirelim dedik. Haftanın geyiğini gazeteci arkadaşımız Erkut Şahin yaptı. 6 Kasım geceyarısı TSİ 23.00'te başlayıp 7 Eylül sabaha karşı 01.00'de G.Saray'ın 6-0 yenilgisiyle biten Real Madrid-Galatasaray maçı için, "Galatasaray 6 Kasım'da gol yemeye başladı, 7 Kasım'da gol yemeyi bitirdi" dedi. G.Saray'ın uğradığı hezimete üzüldük ama Türk Futbolunun gerçeği bu, Avrupa takımlarıyla aramızdaki makas çok açıldı. Gelelim dereden tepeden fıkralara...



IŞIĞI GÖREN GELİYOR



Adamın karısı hamileymiş. Bir gece yarısı sancılanmış. Çağrılan ebe, tam doğuma başlarken elektrikler kesilmiş. Adamcağız mecburen fener tutarak doğuma yardımcı oluyormuş. Nihayet bebek sağlıklı doğmuş. Ancak ebe bakmış bir bebek daha geliyor. Onu da doğurtmuş. Bitmemiş, ardından bir tane daha.. Adam derhal feneri söndürmüş. Ebe; - Ne yaptın, yak şu feneri!.. -Olmaz ebe hanım, baksana, ışığı gören geliyor!..



SOBADAKİ HİKMETİ BİLEMEDİLER



Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan bir heyet, bir araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için biraz ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır.

Soba yerden 1 m. kadar yukarda, altındaki dizili taşların üzerindedir. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar. Kimyacı, "Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış"; fizikçi, "Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş"; jeolog, "Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış"; matematikçi, "Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış"; antropolog, "Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş". Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda olmasının nedenini sorarlar, adam cevap verir: "Boru yetmedi."



YANLIŞ TELEFON NUMARASI



Adam evine telefon açar, telefonu yabancı bir bayan açar. Adam karşıdaki sesi duyunca şaşırır, bayana sorar: "Sen kimsin?" Kız cevaplar: "Evin hizmetçisiyim." "İyi de bizim hizmetçimiz yok ki!" "Evin hanımı beni bu sabah işe aldı." "Ya. Öyle mi? Ben de evin beyiyim. Hanımı çağırır mısın?" "Hanımınız şu an yatak odasında kocası sandığım bir adamla beraber" Adam şaşırır, sinirlenerek, "Elli bin dolar kazanmak ister misin?" der. Kız, "Tabii ki isterim. Kim istemez..."diye cevap verir. "O zaman çekmecedeki silahı al, yukarı çıkıp o cadı ile o sümsük herifi vur!" Önce ayak sesleri duyulur, sonra iki el silah sesi. Hizmetçi telefona geri gelir:- "Öldürdüm efendim, cesetleri ne yapayım?" Adam, "Cesetleri havuza at." Kadın duraklar: "Ama burada havuz yok ki?" Adam bir süre düşünür ve cevap verir: "Orası 112 43 44 değil mi? - "Hayııır!!!!!- "Pardon! Yanlış numarayı aramışım!!!!!"



VURAMADILAR BİR KARİYU



Temel bir gün İstanbul'a gelmiş. Yarım saat boyunca top atışları duymuş. Yoldan geçen adama sormuş: - Yarım saattir top atışları duyayrum, ne oliyi? - Kraliçe Elizabeth İstanbul'a geldi de, onun için top atışı yapıyorlar. Temel neyse deyip devam etmiş yoluna. Ama yarım saat daha geçmesine rağmen top atışları durmayınca kendi kendine söylenmiş: - Ula bir saattir bi kariyu vuramadılar bunlar.

GÜRKAN ERTAÇ