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mutfağında harikalar yaratacaksınız

İtalyan mutfağında harikalar yaratacaksınız
Giriş Tarihi: 9.11.2019

şef Giovanni Terracciano ile İtalyan mutfağının sırlarını keşfetmek isterseniz şimdiden ’de düzenlenecek atölyede yerinizi ayırtmayı unutmayın!

İzmir, İtalyan yemeklerini yapmayı seven, öğrenmek isteyen ya da sadece keyifli bir gün geçirmek isteyenler için 23 Kasım'da İtalyan yemekleri atölyesi düzenliyor. Mövenpick Hotel İstanbul'un Başaşçısı İtalyan Şef Giovanni Terracciano'nun vereceği atölyede muhteşem lezzetleri yapmayı öğreneceksiniz. Atölyede mantar ve kestane soslu ıspanak tagliolini, balkabağı ve cevizli gnocci ve geleneksel tiramisu uygulamalı gösterilip İtalyan mutfağıyla ilgili keyifli bilgiler paylaşılacak.

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