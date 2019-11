İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde Ata’ya ağıt

İzmir Devlet Opera ve Balesi yarın saat 20.00’da Orhan Öner Özcan’ın “Her 10 Kasım” adlı Atatürk ağıtını Elhamra Sahnesi’nde sunacak.

Atatürk'ün ölümü üzerine bestelenmiş tek klasik eser olan "Her 10 Kasım", Orhan Öner Özcan'ın müziği, Murat Göksu'nun metni ile hazırlandı. Dört solist, orkestra ve koro için yazılmış olan eser, 11 bölümden oluşuyor. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimlerinin şiirsel bir dille anlatıldığı Her 10 Kasım, eserin bestecisi Orhan Öner Özcan yönetiminde sunulacak. Soprano Birgül Su Ariç, mezzosoprano Eda Çapanoğlu, tenor Oğuz Çimen ve bariton Volkan Şen'in solist olarak görev aldığı eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu eşliğinde gerçekleştirilecek. İzmir'de ilk kez sunulacak olan Her 10 Kasım, Orkestranın çaldığı Ti sesi üstüne kısa bir bölümün ardından; Yetmez Mi?, Ova, Ben Bir Kadınım, Bilmek İstersen, Bilmek İsterdim, Biliyorsun Ya, Yıldızın Adı, 09.05/A, 09.05/B, Varlığımız başlıklarını taşıyor.