Trend alarmı triko elbiseler için çalıyor

Triko elbiseler sonbahar ve kış aylarının kurtarıcı parçalarından biridir. Bu sezon birçok markada ve podyumlarda karşımıza çıkan triko elbiseler hem çok rahat hem de birçok farklı stille kombinlenebilir. Kadınların tek parça ile günü kurtardıkları triko elbiseler kemerlerle kombinlenince akşam yemeğinde de bize eşlik edebilirler.



VAZGEÇİLMEZ



Mütevazı triko elbiseler, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Gabriela Hearst ve Givenchy gibi yüksek moda markalarıyla birlik olup, modaya uygun bir güncelleme yoluna gitti. Farklı stillerle ve kalıplarla karşımıza çıkan trikolar bu kışın vazgeçilmez parçalarından.





PUFFER MONTLARA MERHABA!!!



Bu sezon, sahip olmanız gereken bir ceket varsa, o mutlaka bir puffer olmalı. Büyük, hacimli ve su geçirmeyen ceket ve paltolar, kış ayları için en sıcak ve havalı stilleri yakalamak için muhteşem bir seçimdir. Klasik siyah tasarımlardan, şık gümüş stillerden, büyük ve geniş modellere ve göz alıcı desenlere kadar, puffer ceketlerin herkes için bir seçeneği bulunuyor.





ZAMANSIZ STİL PARÇASI



Beyaz bir gömlek her kadının dolabının zamansız parçalarındandır. İster şık ister spor tarzda kombinlenebilir ve hemen hemen her renkle de uyum sağlayabilir. Bu sezon zamansız stillerden biri olan beyaz gömlekler sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle hırkaların altına giyeceğiniz farklı kesim beyaz gömleklerle hem şık hem de resmi bir görünüme kavuşabilirsiniz. Aslında her durumda, eforsuz bir şıklık yakalamanızı sağlayan bu gömlekleri küçük dokunuşlarla daha tarz bir hale sokmak da mümkün.

FULYA TANYOL