En lezzetli Fransızca kursu

İzmir'de bulunan İnstitut Français, yeni bir konsept ile dil öğrenmenin ötesine geçerek ilgi odağı oldu. Fransızcasını geliştirmek isteyenler, Fransızca dil derslerinin yanı sıra İzmir'de ilk ve tek olan 'Fransızca Yemek Atölyeleri' ile eğlenerek öğrenme imkanına sahip olacak.

İzmir'de bulunan İnstitut Français, yeni bir konsept ile dil öğrenmenin ötesine geçerek ilgi odağı oldu. Fransızcasını geliştirmek isteyenler, Fransızca dil derslerinin yanı sıra İzmir'de ilk ve tek olan 'Fransızca Yemek Atölyeleri' ile eğlenerek öğrenme imkanına sahip olacak. Her Cuma, 10.30-13.00 ve 19.00-21.30 saatleri arasında düzenlenecek atölyelerin her biri 2.5 saat sürecek.



BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE



Düzenlenen ilk yemek atölyesinde Şef Christine Şentürk, Nesrin Palaz ve Valerie Onuk'dan oluşan "Le Trio Gourmand" ekibi eğlenceli mutfak atölyesi ile kursiyerlere hem eşsiz lezzetleri sundu hem de sohbetlerleriyle Fransızca öğrenmelerine katkıda bulundu. Institut Français İzmir Müdürü Caroline David, Fransızca Yemek Atölyesi'nin Fransızca başlangıç A2 seviyesine uygun olarak gerçekleştiğini belirterek "4 derslik paket veya tek ders halinde sunduğumuz bu atölye herkese açık" dedi.