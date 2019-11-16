Tiyatro ile dolu bir hafta

Bu hafta sonu İzmir’de mutlaka kendinize uygun bir oyun bulacaksınız. Çünkü kentte hem küçüklere hem yetişkinlere pek çok eser sahnelenecek.

Jeanne D'arc'ın Öteki Ölümü

Yarın/ 18.00 İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Jeannette, Jeanne d'Arc efsanesini yıkarsa ölüm cezasından kurtulmuş olacaktır. Bu koşullar altında kendi hayatıyla Jeanne d'Arc'ı öldürmek arasında bir seçim yapmak zorundadır.



İkinin biri

Cumartesi/ 20.30/ İzmir AKM Yunus Emre Salonu

Muhafazakar parti bakan yardımcısı Richard Willey, muzır yasasının tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle birlikte Westminster Oteli'ne kalmaya gider. Ancak Richard'ın bu iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler vardır.



Komik Para

Bugün/ 20:00 Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

Canan kocası Hulusi'nin doğum günü için hazırlık yapmaktadır. Hulusi'nin çantası otobüste bir başkasının çantasıyla karışmıştır. Çantanın içinden ise yüklü miktarda para çıkar!



Aşk Beşgeni

Bugün/ 20.30/

Özel İzmir Tiyatro Bab-ı Sanat Sahnesi

Günümüz toplumunda değer yargılarını yitirmiş bir aile ve çevresinin komik hikâyesini anlatıyor Aşk Beşgeni. Vodvil oynuyormuş gibi yapan göstermeci oyuncuların ironileriyle ilerleyen oyun: Ne dizi, ne yarışma ne de magazin programı kıvamında. Tam da tiyatro tadında...