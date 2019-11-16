Tüllere sarınacağız

Tül olan hiçbir şeyden korkmayın. Bu kış çoğu markada karşımıza çıkacak detaylar tüllerle süslenmiş durumda. Sokak modasında da karşımıza çıkan tül etekler, kendinizi sokakta soylu biri gibi hissetmenizi sağlayacak

Tül olan hiçbir şeyden korkmayın. Bu kış çoğu markada karşımıza çıkacak detaylar tüllerle süslenmiş durumda. Tül eteklerden hiç korkmayın. Sokak modasında da karşımıza çıkan tül etekler, kendinizi sokakta soylu biri gibi hissetmenizi sağlayacak. Podyumlardan sokak modasına inen tül detaylı kıyafetler sadece gece kıyafeti olarak giyilmekle kalmayıp artık gündüz spor ayakkabılarla bile kombinleyeceğiniz bir tür haline geliyor. Birçok markada göreceğiniz tüllere özellikle Zara'da rastlamanız mümkün.

KROCO BASKI KUŞATMASI



Kroco dediğimiz timsah baskısı bu kış aksesuarlarda oldukça fazla karşımıza çıkacak. Özellikle çantadaki baskılar bu sezon her marka ile moda dünyasına hızlı bir giriş sağladı. Modern dünyanın moda insanları gerçek deri yerine baskı olarak üretilen çantaları tercih etmeye başladı. Hem sokak modasında hem de podyumlarda karşımıza çıkan timsah desenli çantalardan siz de bir tane edinmelisiniz. Özellikle bordo, siyah ve kamel rengi olarak karşımıza çıkan çantalar bu sezonun en büyük trendlerinden biri.





RİHANNA'DAN MİTOLOJİK MÜCEVHER KOLEKSİYONU



Barbadoslu şarkıcı, oyuncu ve tasarımcı Rihanna, moda devi LVMH şemsiyesi altındaki markası Fenty'den yeni bir mücevher koleksiyonu çıkardı. Değerli taşları gösterişli tasarımlar ile buluşturan koleksiyonun odak noktası ise "cameo" yani işlemeli ve kabartmalı değerli taşlar. Afrikalı kadınların dillere destan güzelliğine vurgun yapmak için Rihanna, kadim zamanlardan kalma üç simge olan yüzük, bir çift küpe ve broş olarak da kullanılabilen bir kolye tasarlamış. Güzelliğin farklı yönlerini öne çıkarmak için ise Barbadoslu sanatçı Yunan mitolojisinin aşk tanrısı Eros ve şeytanları kovduğuna inanılan Medusa karakterlerini tasarımlarına taşımış.

FULYA TANYOL