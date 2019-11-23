Dantelin modern yorumu

Gündelik giyimde neredeyse vazgeçilmez hale gelen dantel desenleri, modanın da vazgeçilmez unsurlarından biri oluyor. Günlük giyimin rahatlığı ile birleşen zarif dantel modelleri elbiselere ayrı hava katarken, kullanıcılarına da gün içerisinde farklı model zenginliklerini bir arada yaşama kolaylığı da sunuyor

Gündelik giyimde neredeyse vazgeçilmez hale gelen dantel desenleri, modanın da vazgeçilmez unsurlarından biri oluyor. Sade ve bir o kadar da şık etekler, rahat giyimin vazgeçilmezi bluz modelleri ve gündelik yaşam ikonu tişörtlerle uyum sağlayabilen dantel, sonunda sokak modasının baş tacı olmayı da başardı. Modern uyarlamalar yapmak isteyenlerin ilk seçimi olan dantelli etek modellerini, stiletto ayakkabılar ile destekleyebilirsiniz. Bu şekilde şıklığı ve zarifliği kolayca yakalayabilirsiniz. Günlük giyimin rahatlığı ile birleşen zarif dantel modelleri elbiselere ayrı hava katarken, kullanıcılarına da gün içerisinde farklı model zenginliklerini bir arada yaşama kolaylığı da sunuyor.





BAKIŞLAR AYAKLARA DÖNÜYOR



Son dönemde moda olan ışıltı, metalik ve hologram modasını yakında incelemeye ne dersiniz? 70'li yılların hologram ve ışıltı modası tekrardan hayatımıza girdi. "Hologram ve ışıltıyı nasıl kombinlerim, çok iddialı değil mi?" diye bir soruyu kendinize sorduğunuzu duyuyor gibiyiz. En başlarda hareketli gelen moda, şimdilerde en çok tercih edilen tarzlar arasında yerini almış durumda. Sadelikten vazgeçmeden hologram ve ışıltı ile dikkatleri üzerinize çekeceksiniz! Kesinlikle dolabınızda bulundurmanız gereken bu parçalar ile bu sezon en çok siz parlayacaksınız! Sade kombininizin altına tercih edeceğiniz hologram ayakkabı ile en tarz siz olun!





FASTFOOD POŞETİ DEĞİL TASARIM ÇANTA



Poşetler yaygınlaşmadan önce kullanılan kese kağıtları, ekonomik pazar alışverişlerinin sembolüydü. ABD'li moda evi Alexander Wang, kese kağıtlarından esinlenerek lüks bir çanta tasarladı. Alexander Wang'ın 2020 kreasyonunda göze çarpan bir parça, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Kese kağıdı görünümlü bu çanta özellikle taba rengi ile, ilk bakışta fast food yemeği poşetine benziyor. Polyester ve saten dokulardan üretilen çanta, 240 euroya satışa çıktı.

FULYA TANYOL