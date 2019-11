Yeşil sahalardan çim bahçeye

Altay ve Karşıyaka gibi önemli kulüplerde profesyonel olarak 17 yıl futbol oynayan Ogün Pozan, Yakaköy’de açtığı kahvaltı salonunu ailesiyle birlikte işletiyor. Ailelere özel bir mekan olmasını istedikleri Değirmen Yaka’da her şey organik

İzmir'de kahvaltı denince akla ilk gelen Yakaköy ve Çiçekliköy'dür. Yüzlerce restoran ve işletmenin bulunduğu bu kahvaltı cennetinde birbirinden lüks ve farklı konseptlere sahip birçok mekan bulunuyor. İşte bunlardan biri de Yakaköy'deki, damak tadı, lezzet, doğa kelimelerini bir araya getiren, yeşilin her tonuyla birlikte yüksek oksijen sunan Değirmen Yaka Kahvaltı Evi...



EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA



Değirmen Yaka Kahvaltı Evi'ni, profesyonel futbolcu ve antrenör Ogün Pozan işletiyor. Ogün Pozan, eşi Selda Hanım, oğulları Tolga ve Batuhan ile geniş, konforlu çim bahçede misafirlerine en güzel saatleri yaşatmak için birlikte çalışıyor. İzmir'de değişik spor kulüplerinde profesyonel futbolculuk yapan Ogün Pozan, 17 yıl boyunca Altay, Karşıyaka, Altınordu, Salihli, Yeşilova, Ödemiş ve Kütahya Spor kulüpleri gibi birçok takımda profesyonel futbolculuk yaptı. Bir süre inşaat sektörüne giren Pozan, Yakaköy'de bir hafta sonu gezinti sırasında Değirmen Yaka'nın bulunduğu alanı gördü. Manzaraya hakim 1 dönümlük araziye kahvaltı salonu açma kararı alan Pozan, hemen harekete geçerek Değirmen Yakayı faaliyete geçirdi. 1 ay önce kahvaltı sektörüne katılan mekan, özellikle hafta sonları İzmirlilerin yoğun ilgisini çekiyor. Değirmenyaka'daki kahvaltı sofralarında yöresel ürünler sunuluyor. Organik kahvaltıda odun ateşinde el açması gözleme en çok ilgi çekenler arasında.



CANLI MÜZİK



Tabii ki sadece kahvaltı sunumuyla değil öğle ve akşam yemekleri için de her türlü ızgara çeşidi, mantılar, kavurmalar, et yemeklerini bulmak mümkün. Pozan, "Haftanın bir gününü canlı müzik için ayırıyoruz. Şimdiden yoğun sipariş alıyoruz" dedi.



ÇOCUKLARA ÖZEL ALAN



Mekanda ayrıca çocuklu ailelerin de çok rahat ettiklerini belirten Pozan, "Aileler burada kendi evlerinde gibi çok rahat ediyor. Bizim buradaki görevlilerimiz çocuklarla ilgilenirken aileler rahat kahvaltı yapıyor. Aileler çok memnun kalıyor. Ayrıca otopark alanımız da geniş. Ulaşımı çok kolay Bornova'dan minibüslerle buraya kadar gelinebilir" dedi.



25 ÇEŞİT KAHVALTI



Kahvaltıda 25 çeşit ürünün sunulduğunu belirten Pozan, "Organik ve yöresel ürünlerden oluşan serpme kahvaltı kişi başı 35 TL. Bazlama sigara böreği pişi bu fiyata dahil. ekstra olarak sucuklu yumurta, omlet, Ancak sahanda yumurta, kavurmalı yumurta, menemen v.b. şeyleri ekstra olarak veriyoruz. Kışın da kar manzarası eşliğinde kış bahçemizde herkesi sucuk ekmek partisine bekliyoruz" dedi.