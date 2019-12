Gökçe Eriş: “Musikide ögrenmenin sonu yok”

Ses sanatçısı Gökçe Eriş, “Ben bir yerlere geldim, oldum, diyemezsiniz. Önce insan olmaya çalışıyorum, sonra sanatçı. Notayı herkes okuyabilir, önemli olan gönlünüzle, ruhunuzla notaya can vermektir” dedi.

Ödemiş'te doğdum, Kiraz ilçesinde büyüdüm. Okul yıllarında resim ve müzik derslerinde aktif bir öğrenciydim. Lisede müzik bölümünü seçince resim öğretmenim üzüldü, bana kızdı. Lise yıllarında Ödemiş Musiki Cemiyeti'ne devam ettim, ud dersleri aldım. O günlerde kasetler vardı, ayrıca televizyondaki müzik programlarını kaydeder, güftelerini yazıp ezberleyerek bir şekilde müzik açlığımı gidermeye çalışıyordum." Gökçe Eriş, söyleşimizde, sözlerine böyle başladı. Kendisi İzmir Devlet Türk Müziği Korosu ses sanatçısıdır. Müzik merakı onu Ege Üniversitesi Konservatuvarı'na yönlendirir. Sınavlara girer ve şan bölümünü kazanır. Sınavda okuduğu parçayı unutmamış: Eviç makamındaki "Kalbimde Açılmış Dağılan Bir Kuru Güldün" Jüride Akın Özkan, Onur Aktuğ, Toygun Dikmen, Mustafa Taşçı gibi hocalar vardır.

İNSAN OLMAK

Gökçe Eriş, öğrenciliği sırasında aynı zamanda İzmir Radyosu'nda "akitli sanatçı" olarak çalışır. Genç yetenekleri musikimize kazandırmak üzere 2 binli yıllardaki bu uygulama, Selim Öztaş'ın öncülüğünde başarılı işler yapmıştır. Selim Hoca gençlere inanan, güvenen ve onlara yardımdan zevk alan biridir. Gökçe, radyoda çok şey öğrenir. Meşhur sanatçıları tanır, onların tavırlarını, icralarını dikkatle takip ederek öğrenmeye çalışır. Fasıl programı nasıl yapılır, repertuvar nasıl hazırlanır; bunları uygulamalı olarak görür. Bazı hocalarla sohbet tarzında bire bir ders yaparlar. Gökçe Hanım tevazu sahibidir, şöyle diyor: "Musikide öğrenmenin sonu yoktur. Ben bir yerlere geldim, oldum, diyemezsiniz." Ve devam eder: "Önce insan olmaya çalışıyorum, sonra sanatçı. Çünkü gerçek sanatkarlıkla kamil (olgun) insan olmak bence eşdeğerdedir. Notayı herkes okuyabilir, önemli olan gönlünüzle, ruhunuzla notaya can vermektir."



Sordum: "Önce insan olmak gerek" dediniz, bunu biraz açar mısınız?"

- Sevgiyle, saygıyla, emekle olur bu. Her şeye saygı gerekir. Sadece insana değil, her şeye saygı! Şu koltuk, burada gördüğümüz bunca kitap, bir emek ürünü. İnsanlar bunlara dokunmuş, işe yaramışlar. Bunlara olan saygı, sonunda Yaradan'a saygı ve sevgiye götürür, hepsi O'nun eseri.



Bu tür düşüncelerinin kaynağını sordum:

- Benim en büyük şansım ailem, annem babam, onların yetiştirme tarzı ve bana verdikleridir. Ama mesela erkek kardeşim benden farklıdır. Allah bana lütfetti, içimde her şeye karşı bir sevgi ve aşk var. Bunun ilahi bir bağış olduğunu düşünüyorum.

MUSİKİ ANLAYIŞI

Eriş'e göre yüzyılların ötesinden gelen musikimiz kolay elde edilmedi, ama onu koruyamadık. Koruyan sanatçıları dinleyince büyük zevk aldığını, klasik üslubu seven ve benimseyen biri olduğunu, Meraği'den bu tarafa olan klasiklere hayranlık duyduğunu, ama yeni yapılan parçalara da kapalı olmadığını belirtiyor. Günümüz hakkındaki görüşleri şöyle:



- Günümüzde Türk Müziği'ne ilginin arttığını görüyorum, gençlerden ümitliyim. Bu konuda devlet desteğini kastetmiyorum. Benim ümidim, yüreklerden dolayıdır. Gençlerde bu konudaki heyecan, sevgi, saygı bana umut veriyor. İlahilerimize ilgisini bildiğim için Dini Musikimiz hakkında sordum, cevabı:



- Suistimal edilmezse orada da gelecek var. Ama aslına uygun şekilde tekke musikisinin icrası ve devamı gerekir. Maalesef biz bu konuda usulüne uygun eğitim alamadık. Ne yaptıksa kendi çabamızla oldu. Dünyanın öbür ucunda verdiğimiz konserlerde okuduğumuz ilahilerin nağmeleriyle coşup taşan kimseler gördüm. Onun özel bir büyüsü olduğunu düşünüyorum.

MEHMET DEMİRCİ