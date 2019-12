Midilli göçmeni bir ailenin geçmişiyle kurduğu bağın izlerini taşıyan Kapya Otel kahvaltısı ile öne çıkıyor. Her şey organik ve ev yapımı...

Bugün lezzet durağımız, Ayvalık'ın mistik adası Cunda'nın kalbinde sahile yürüyüş mesafesinde her şeyinde, isminde dahi tarih kokan, her detayın ilmek ilmek dokunulduğu, yaşanmışlıkların izinde farklı sıra dışı Kapya Cunda Otel. Sonbaharın son günlerinin yaşandığı bu günlerde Ayvalık'ı Cunda'yı yaşamak o mistik havayı, tarihi dokuyu solumak, zeytinyağının erken hasadının kokusunu almak, tatmak isteyenlerin adresi Cunda Kapya Otel. Geçen yıl restorasyon sürecinden geçen 23 odalı otelin ismi, sahibi İbrahim Sakallı'nın atalarının dedelerinin Midilli'den göç ettiği köyün adı. Otelin odalarının isimleri Midilli adasındaki diğer Türk köylerinin isimleri. Neoklasik mimarinin modernize bir yorumu olan Kapya Cunda'nın her detayında mübadele ruhunu ve Türk misafirperverliğini hissediyorsunuz... Kapya Cunda 4 mevsim hizmet veriyor...

Her an bir yerlerden Rumca konuşan ihtiyarları işitebileceğiniz Arnavut kaldırımlı dar sokaklar, imbat ile yüzünüze vuran iyot kokusu, ona eşlik eden martı sesleri ve huzur... Burası Cunda Adası... Cunda'nın kalbinde yaşanmışlıkların izinde tarih kokan bir o kadar özel bir mimari ile tasarlanmış bir otel Kapya Otel. Otelin her tarafından tarih anı, hatıra fışkırmakta, otelin odaları aile büyüklerinden yadigar eşyalarla dekore edilmiş. Odaların kapısı Otelin İşletme Müdürü İbrahim beyin eşi Fatma Sakallı'nın çocukluğunda yaşadığı evin rengi olan bordo.

Odalarda, mutfakta, kahvaltı salonunda özel tabaklar, fincanların eşyaların, hepsinin ayrı bir hikâyesi yaşanmışlıkları var. Ailesinden kalma hatırları olan bir koltuğu odalarda görmek mümkün. Otelin çok sevdiğim bir tarafı da hayatını okumaya adamış birisi olarak her odada güncel en iyi yazarların kitapları bulunmasıdır.

Midillili göçmen bir ailenin çocuğu olan İbrahim Sakallı ticarete babasının yanında başlamış ve Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği de yapan Sakallı, Ayvalık'ın ve Ayvalık zeytinyağının markalaşmasında zeytin hasat şenliğinin uluslararası değer kazanmasında, Ayvalık zeytinyağına coğrafi işaret alınmasında dönemin Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı ile uyum içinde büyük emek ve çaba sarf etmişlerdir. İbrahim Sakallı, sakin, mütevazi, beyefendi kişiliği ile tanınmaktadır. İş yaşamında adaleti, dürüstlüğü, hak ve hukuka özel önem veren, ticarete birlikte başladığı babası ile ilgili anılar yıllar konuşulunca gözleri dolan duygulu içten samimi bir insan. Uzun yıllardır kendisini tanımaktan, dostum olmasından dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum.

Otel 1998 yılında açılmış geçen yıl 2018 yılında yıkılarak baştan sona yeniden yaratılmış. Çok güzel bir otel ortaya çıkmış. Otelin özel otoparkı ve yüzme havuzu bulunuyor. Otel Orhan Pamuk, Arif Damar gibi şair yazar ve akademisyenlerin de tercihi. Ottoman Studies Foundation 45 gün süren Prof. Dr. Gönül Tekin hocanın yaz okulu öğrencilerini ağırlamışlar. Birçok eğitim ve kültür organizasyonuna ev sahipliği yapıyorlar. Cunda Adası'nın kalbinde yer alan otel, Ada'nın sahiline, pazar yerine ve kültürel merkezlerine 2'şer dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Kapya Cunda'da güne açık büfe kahvaltı ile başlayıp yüzme havuzunda devam edebilirsiniz. Konferans salonu, kapalı kahvaltı salonu ise otelin diğer hizmetlerinden. Odalarda özel üretim zeytinyağlı sabunlar ve en özel doğal malzemeleri kullanılıyor.

Otelde çok özel bir kahvaltı veriliyor. Ayvalık Cunda göçmen aile geleneğinde gelen lezzetler sunuluyor. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz zeytinyağına konmuş kelle peyniri bunlardan birisi. Otel mutfağında kesinlikle şarküteri ürünleri kullanılmıyor. Reçeller ev yapımı, dışarıdan alınmıyor. Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık'ın meşhur zeytinleri ve zeytinyağları kullanılıyor. Peynirler Ayvalık ve Balıkesir'in en özel peynirleri, tercih etmekte zorlanıyorsunuz. Ben otelin spesiyali olan domatesli biberli salçalı olanına bayıldım. Harika bir lezzet. Yine Kapya'ya özgü 2 çeşit salça, ceviz ve baharatla yapılan karışım muhteşem, mutlaka tadın. Hamur işlerinde de harikalar yaratmışlar. Otlu börekleri ve pişisi harika. Keçi bacağı, açma çeşitleri, menemen, omlet çeşitlerini denemelisiniz. Yine Cunda'ya özel yöresel meşhur tatlı lorunu vişne reçeliNİ tatmanızı tavsiye ederim. Selanik gevreği, Girit peksimeti her daim kahvaltının vazgeçilmezi. Balı özel olarak Marmaris'ten getiriyorlar.

Otele sevgisini, yüreğini, anılarını, hatıralarını, her detayı ilmek ilmek dokuyan Müdür Fatma Sakallı başarılarının sırrını şu şekilde açıklıyor: "Misafirlerimizi evimizde ağırlar gibi hissettiğimiz için oteli de aile büyüklerimizden yadigâr eşyalarla dekore ettik. Samimiyet, güleryüz, hijyen, temizlik en önemli özelliklerimiz. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Merkezde olmamıza rağmen gürültüden uzak, sakin, keyifli, tarihi, mistik bir oteliz" dedi.