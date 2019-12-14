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2020’nin rengi klasik

2020’nin rengi klasik
Giriş Tarihi: 14.12.2019

, zarafet ve sadeliğiyle öne çıkan , yeni bir dönemin eşiğinden geçerken yaratmak istediğimiz güveni telkin eden ve istikrarlı bir dayanağa duyduğumuz arzuyu vurguluyor.

Dünyanın en büyük renk otoritesi Pantone, 2020'nin renginin 'klasik mavi' olduğunu açıkladı. Sakinliğin rengi olan klasik mavi, dünya genelinde güven duygusu ve yön arayışına duyulan ihtiyacı anlatıyor. Bu sezon yılın rengi seçilen klasik mavi, sokak modasından podyumlara kadar karşımıza çıkıyor. Her alanda göreceğimiz bu renk, modaya yön vermeye hazırlanıyor. İster baştan aşağı, isterseniz de tek bir parçada kullanacağınız bu renk, size kendinizi iyi hissettirecek. Gün batımında gökyüzünün aldığı rengi hatırlatan, zarafet ve sadeliğiyle öne çıkan klasik mavi, yeni bir dönemin eşiğinden geçerken yaratmak istediğimiz güveni telkin ediyor ve istikrarlı bir dayanağa duyduğumuz arzuyu vurguluyor.

FULYA TANYOL

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