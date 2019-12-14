Otomobil müzesinde imzalı ‘Batmobile’

Torbalı’daki otomobil müzesinde 1885- 2016 arasında üretilen 70 otomobil ile 45 motosiklet bulunuyor. Batman’in aracı ‘Batmobile’ın birebir kopyası oyuncuların ıslak imzaları ile sergileniyor

Torbalı'daki klasik otomobil müzesinde 1886 yılında ilk üretilen otomobil ve motosikletten, 2016 yılında üretilen modern modellere kadar birçok araç bulunuyor. 70 otomobil ve 45 motosikletten oluşan geniş koleksiyon, yoğun ilgi görüyor.

HAYALLERİ SÜSLÜYOR

Firmaların sonradan aslına uygun şekilde ürettiği 1885 yılına ait dünyanın ilk motosiklet modeli ve 1886 yılına ait dünyanın ilk otomobil modeli, müzenin en değerli parçalarını oluşturuyor. Bir dönem birçok insanın hayalini süsleyen gösterişli otomobillerin yanı sıra, 1966 yılında Batman filminde kullanılmış orijinal motosiklet 'Batcycle' ve filmde kullanılan otomobilin birebir kopyası 'Batmobile', filmin tutkunları tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeden sergiden ayrılmadıkları 'Batmobile', ön kısmında filmin oyuncularının ıslak imzalarını da taşıyor.

FİLMİ YAŞATIYOR

Otomobilin içinde bulunan Robin ve Batman karakterlerine ait cansız mankenler ise, ziyaretçilere adeta filmi yaşatıyor. Müzede ayrıca, 1935 yılında üretilen Amerikalı ünlü bir ekmek markasının minibüsü ve 1914 yılından kalma, sebze satışı yapmak için kullanılan minibüs herkesi geçmişe götürüyor.



ZİYARETÇİLER MUTLU

Müzedeki araçlarla ilgili bilgi veren Operasyon Uzmanı Yaprak Doğramacı, "Birinci salonda 1960'tan günümüze kadar olan araç modelleri var. Devamındaki salonda daha çok savaş öncesi dönemden kalma otomobiller bulunuyor. 3'üncü salonda ise tek bir markanın koleksiyonu var. Bunların yanında eşarp, model otomobil ve maskot koleksiyonumuz var. Batman filmine ait araçlar, müzenin özellikle çocuklar tarafından oldukça ilgiyle karşılanan parçalarından ikisi. Ziyaretçiler buradan mutlu ayrılıyor. Çünkü hepsinin ilgi alanına uygun detaylar mevcut. Çocuklar ve erkekler daha ilgili oldukları için, daha mutlu oluyor. En çok büyük ve renkli araçlar ilgi görüyor" dedi.