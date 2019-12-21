Ahır, sanat atölyesine dönüştü

aklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve terkedilmiş halde bulunan bir köy evi ve ahırını alan kadın girişimciler, bir tiyatro atölyesi kurdu. Muğla'nın Ula İlçesi Portakallık köyünde kurulan tiyatro atölyesi, "Forum Tiyatro" eğitimi ile faaliyete başladı.Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa olarak faaliyete geçen Portakallık Tiyatro Atölyesi'nde, çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile geliştirilmesi amaçlanıyor. İstanbul'un kargaşalı hayatı ve şehrin keşmekeşinden bunaldıklarını söyleyen kadın girişimciler, İstanbul'dan ayrılıp Muğla'ya taşınan bir arkadaş tavsiyesi üzerine bu yeri bulduklarını söylediler.Muğla Büyükşehir Belediyesinin sanatın gücüne inanarak birlikte başlattıkları bu projenin, diğer belediyelere de örnek olmasını isteyen girişimciler, "Umarım ki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi bütün yerel yönetimlere öncülük eder. Bunun iyi örneklerinin çoğaldığını görürüz hep birlikte" dedi. Portakallık Tiyatro Atölyesi, dünyada "Forum Tiyatro"nun en önemli temsilcilerinden ve eğitmenlerinden biri olan Christoph Leucht'un verdiği eğitim ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 20 kişinin katıldığı "Forum Tiyatro" eğitiminin sona ermesinin ardından sanatçılar bir oyun sergileyecek.