Bu kış korkmadan sarı giyebilirsiniz

SARI sevenlerin daha önce giymeye çok da cesaret edemediği bu renk şimdi her yerde. Özellikle de kışın kazaklarda, trikolarda ve montlarda daha çok rastlıyoruz. Soğuk kış günlerinin inadına giyilen sarı kazaklar oldukça ilgi görüyor. Birçok markada karşımıza çıkan sarı renk kazaklar ve trikolar podyumlardan şehirlere transfer oldu bile. Siz de bu akıma ayak uydurmak istiyorsanız; Zara ve H&M gibi birçok mağazada bu renk trikolardan bulabilirsiniz. Sarı her daim ilgi çekici ve giyilmesi cesaret isteyen sıra dışı renklerden olmuştu. Bu kış her yerde güneş gibi aydınlatan sarıları görmek mümkün!

FULYA TANYOL