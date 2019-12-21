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En güzel yeni yıl rotaları

En güzel yeni yıl rotaları
Giriş Tarihi: 21.12.2019

deyince akıllara hep kar, kardan adam, şömine ve dağ evi gelir. Bunlar aynı zamanda kış tatilinin de olmazsa olmazlarındandır. Yılbaşı planını yapmamış olanlar için bu öğelerin en azından birini içerenleri derledik. Bonus olarak ise termal ve tekne seçeneği var

POKUT YAYLASI
Yaz aylarında ve baharda yemyeşil bir doğayla karşınıza çıkan Rize'deki Pokut Yaylası, kış aylarında ise bembeyaz bir örtüye bürünür. Yeni yılı karşılamak için Pokut Yaylası'ndaki bungalovları tercih edenleri harika bir tatil, keyif dolu bir bekliyor olacak.

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