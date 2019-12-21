En güzel yeni yıl rotaları

Yılbaşı deyince akıllara hep kar, kardan adam, şömine ve dağ evi gelir. Bunlar aynı zamanda kış tatilinin de olmazsa olmazlarındandır. Yılbaşı planını yapmamış olanlar için bu öğelerin en azından birini içerenleri derledik. Bonus olarak ise termal ve tekne seçeneği var

POKUT YAYLASI

Yaz aylarında ve baharda yemyeşil bir doğayla karşınıza çıkan Rize'deki Pokut Yaylası, kış aylarında ise bembeyaz bir örtüye bürünür. Yeni yılı karşılamak için Pokut Yaylası'ndaki bungalovları tercih edenleri harika bir tatil, keyif dolu bir yılbaşı bekliyor olacak.